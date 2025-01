SEB pank: Trump võib esialgu maailma majandust jahutada

«Ühendriikide ja Euroopa inflatsioon on jonnakalt kiire ja võlakirjatootluste trend on olnud tõusev. Muudatused turu meeleolus said alguse pärast Föderaalreservi viimast, detsembri keskel peetud koosolekut. Donald Trump astus sel nädalal ametisse ja allkirjastas esimesed korraldused, kuid tema edasiste sammude asjus püsib ebakindlus. Kuna ka globaalse majanduse taastumine on pidurdunud, peame tähelepanelikult riske jälgima. Samas vaatame käesoleva aasta kui terviku peale seni mõõduka optimismiga,» rääkis Danil.