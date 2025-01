Vaata, kui palju riik sinu maamaksule juurde paneb

Võrreldes 2024. aastaga on umbes 22 000 uut maaomanikku ja ligi 21 000 sellist maaomanikku, kelle varasem maksukohustus on jäänud alla viie euro ja seetõttu neile maksuteadet varem väljastatud pole.

Selleks, et maksuteade ei tuleks veebruaris üllatusena, kutsub MTA maamaksu teenusejuht Riita Parksepp kõiki maaomanikke üles oma andmetega e-MTAs tutvuma. «Maamaksu prognoosikuva eesmärk on anda inimestele teada, milliseks nende 2025. aasta maamaksukohustus hinnanguliselt kujuneb. Lõpliku maksukohustuse arvutame ja maksuteated väljastame veebruari esimesel nädalal ja hiljemalt 15. veebruariks,» ütles MTA teenusejuht Riita Parksepp.

Maamaksu arvutamise alus on maa väärtus. Maamaksu arvutamiseks korrutatakse maa väärtus maksumääraga, saadud summast lahutatakse kaitsemehhanism ja maksuvabastused ning -soodustused.

Nn kaitsemehhanism on maamaksu tõusu piirmäär, mis on kehtestatud maamaksu järsu tõusu vältimiseks. Kaitsemehhanismi rakendatakse siis, kui katastriüksuse maamaksusumma enne maksuvabastusi ja -soodustusi on eelmise perioodi maksuvabastuste ja -soodustusteta maamaksusummast üle 50 protsendi suurem.