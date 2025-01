Uus riigiamet alustas tööd

Uue ametiga vähendati ametnike arvu – kui aasta tagasi oli kõigi liituvate üksuste struktuurides kokku 407 ametikohta, siis praegu on maa- ja ruumiameti ametikohtade arv 372, millest käesoleval hetkel on täidetud 355. Lisaks on liitumisega vähendatud nii ameti kasutatavate büroohoonete pinda kui ka masinapargi suurust.

Miks on maa- ja ruumiamet oluline?

Maa- ja ruumiameti loomisega viidi kokku seni hajutatud maa- ja ruumiplaneerimise funktsioonid, et tagada parem ülevaade Eesti territooriumist ja selle kasutamisest. «Uus amet on loodud, et pakkuda ajakohaseid ja ühtseid lahendusi kõigile, kes vajavad täpseid maa- ja ruumiandmeid – alates planeerijatest ja ettevõtjatest kuni kodanike ja kohalike omavalitsusteni,» rääkis maa- ja ruumiameti peadirektor Kati Tamtik. «Maa on üks meie suurimaid ressursse, seega võiksime seda teadlikumalt kasutada. Üks meie eesmärke on, et maa ja ruum leiaksid igas Eesti piirkonnas sobivaima rakenduse ning loodud keskkond oleks kvaliteetne ja jätkusuutlik.»