Lightyear toob platvormile uue toote Bitcoini hinna järgimiseks

«Kunagi nišivarade hulka kuulunud krüptovaluutade turg on silmnähtavalt kasvanud. Sellega koos on laienenud ka võimalused krüptosse investeerimiseks. Toode, mis võimaldab saada osa Bitcoini hinnast, sobib Lightyeari platvormile kenasti. See on traditsioonilisem finantsinstrument, mis võimaldab kokkupuudet krüptoga ilma seda otse omamata, ning tugevdab meie instrumentide pakkumist, võimaldades järjest rohkematel eri tüüpi investoritel - olenemata nende investeerimisstrateegiast - hoida kogu oma portfelli ühes kohas, Lightyearis,» kommenteerib Lightyeari tegevjuht Martin Sokk.