«Meie suurima julgeolekupartneri, USA uus president Donald Trump on andnud selge sõnumi, et eeldab NATO-s kaitsekulutuste taseme kasvu 5 protsendile. Toetan kaitsevõime veel kiiremat suurendamist. Eesti teab hästi oma vaenlast ja arvan, et nagu Poolal, Lätil, Leedul, tuleb ka meil 5 protsenti eesmärgiks võtta,» kirjutas Michal sotsiaalmeedias.