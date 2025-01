«Ameerika huvid kõigepealt.» Donald Trump ähvardab maksusõjaga

USA president tühistas toetuse OECD globaalsetele maksulepingutele, mille alusel võivad teised riigid kehtestada lisamakse USA suurtele rahvusvahelistele ettevõtetele. Trumpi korraldus tähendab, et USA kavatseb hakata väljakutseid esitama globaalsele maksupoliitikale, Trumpi nõudmise kohaselt peab võimalike kaitsemeetmete nimekiri valmima 60 päevaga. Teade puudutab Euroopa Liidu liikmesriike, Ühendkuningriiki, Lõuna-Koread, Jaapanit ja Kanadat, kes on OECD kokkuleppe allkirjastanud.

Financial Times kirjutab, et Trumpi tegevus on vastus teistele, eelkõige Euroopa riikidele, kes on juba kehtestanud või kaaluvad maksude rakendamist. Eriti Euroopa mõjutaks suuri USA tehnoloogiaettevõtteid, nagu Google ja Apple.