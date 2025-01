Graanul Invest: üle hulga aja arutab valitsus teemat, mis reaalselt aitaks

Haidla sõnul pole saladus, et energia kõrge hind on tööstustele, eriti puidu- ja paberitööstuse, aga ka toiduaine- ja keemiatööstuse, üks peamistest kuluartiklitest.

«Ja kui teised riigid, kellega välisturgudel Eestis toodetega konkureerime, teevad riburadapidi oma tööstustele erandeid või muid toetusmeetmeid, et energia hinda nende jaoks alla tuua, siis Eesti on seni ettevõtted üksi jätnud. Veel enam - näiteks taastuvenergia tasud on Eestis kõrgemad kui Euroopa Liidus keskmiselt,» lausus ta.