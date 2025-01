Venemaa paigaldas oma pankadesse viitsütikuga pommi

Venemaa on sõjatööstuse rahastamiseks välja töötanud erinevaid eelarveväliseid meetmeid, millest üks on kohustus pankadele rahastada soodustingimustel sõjatööstusettevõtteid. See on aga viinud intressimäärad üles sektorivälistele ettevõtetele ja toonud kaasa toksiliste laenude mahu kasvu.