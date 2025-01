SELJAKOTIRÄNDURI INDEKS Vaata, millises linnas on soodsaim reisida

Seljakotireisija indeks koosneb järgmistest komponentidest: ühe öö hind taskukohases, kuid heas asukohas ja positiivsete arvustustega hostelis, ühistranspordi sõit, ühe tasulise vaatamisväärsuse või atraktsiooni külastamine, kolm toidukorda päevas ning kolm kohalikku odavat õlut või klaasi veini päeva jooksul. Ehkki söökide ja jookide hinnad võivad linnas varieeruda, on põhjaliku võrdluse tulemusena välja toodud võimalikult täpsed keskmised hinnad.

Vaatamata keerulisele ajale on endiselt soodsaim reisida Kiievisse, ka 2025. aastal. Näiteks on päevane eelarve Kiievis umbes 1526 Ukraina grivnat (ligikaudu 33,05 eurot). See sisaldab kulusid transpordile (16 grivnat), söögile (810 grivnat), joogile ja meelelahutusele (195 grivnat) ning vaatamisväärsuste külastamisele (50 grivnat). Ööbimine DREAM Hostelis maksab 455 grivnat.