Sotsid tõrguvad suurtööstuste maksusoodustuse vastu

Majandusminister Erkki Keldo (Reformierakond, pildil) ettepanekul võiksid suurtööstused maksta väiksemat taastuvenergia tasu. Viimast kogub Elering ja see makstakse tuulikute, päikeseparkide ja hakkpuiduelektrijaamade omanikele.

Tasu suurus on tänavu 0,84 senti kWh, plaanis on koguda enam kui 84 miljonit eurot. Kuna suurtööstused tarbivad umbes poole elektrist Eestis, siis on jutt parimal juhul umbes 34 miljoni euro suurusest soodustusest tööstustele.