Donald Trump alustas oma ametiaega tugeva sõnumiga, kuulutades inauguratsioonipäeval USA-Mehhiko piiril välja riikliku eriolukorra. Tema sõnul on see vajalik ebaseadusliku immigratsiooni ja narkokaubanduse vastu võitlemiseks, mis on tema hinnangul ohuks riigi julgeolekule.