Kohus: Prisma ei pea Linnamäe keskuses supermarketit pidama

«Oleme kohtuotsusega rahul, sest supermarketi lahti hoidmine Linnamäe keskuses oleks äärmiselt ebamõistlik ja annaks tulemuseks vaid meeletustes kogustes toidu raiskumineku. Oleme valmis maksma L95 OÜ-le renti üürilepingus määratud perioodi lõpuni ning loodame, et saame nüüd selle ärivaidluse selja taha jätta,» sõnas Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä.

Prisma Linnamäe kauplus suleti 2024. aasta jaanuaris. Enne seda üritas Prisma keskuse omaniku L95 OÜ läbirääkimisi pidada, et jõuda mõlemale poolele sobiliku kompromissini. Kahjuks polnud läbirääkimised edukad ning L95 OÜ andis Prisma kohtusse, nõudes Linnamäe Keskuses supermarketi taasavamist. Kohtumenetluse ajal üritas L95 OÜ Prismat mitmete viljatuks osutunud ja alusetute pankrotiavaldustega survestada.

