Uuring Mille peale plaanivad eestlased sel poolaastal kõige enam kulutada?

Ta lisas, et suvel ütles kokku 11 protsenti vastanutest, et planeerib uue sõiduvahendi ostu, kuid nüüd on see langenud kuue protsendi peale. «Ilmselgelt on see tulemus otseses seoses automaksu kehtima hakkamisega, sest ka möödunud aasta automüügi numbrid näitavad, et aasta lõpus üritas suur hulk inimesi enne maksude kehtima hakkamist omale uue sõiduki ära osta,“ lausus Rebane. „Sõiduvahendi ostu planeerivad eelkõige nooremad inimesed ehk need, kellele see oleks ilmselt ka esimene sõiduvahend.» Leedukatest plaanib endale sõiduki osta 11 ning lätlastest 8 protsenti.