Valitud president Donald Trump valmistub esimestel tundidel pärast ametisse astumist alla kirjutama suurele hulgale energeetikaga seotud korraldustele. Bloomberg teatas, et Trump kavatseb kohe pärast seda, kui ta on ametisse vannutanud, kuulutada nafta- ja gaasitootmise suurendamise plaani raames koguni välja riikliku energiahädaolukorra. Brenti toornafta hind on eelmise nädala 82 dollarilt odavnenud täna 80,5 dollarini barreli eest.