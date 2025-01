Kui rikas on Donald Trump?

Trumpi viimase aja tuntuim rikkuse allikas on talle kuuluv ettevõtte Trump Media & Technology Group Corp, mis on sotsiaalvõrgustiku Truth Social emaettevõtte. Firma aktsiad on noteeritud New Yorki (USA) börsil. Aktsia väärtus on viimase kuu kuu ajaga üle 15 protsendi tõusnud, kuid võrreldes aastataguse ajaga on osaku hind langenud ligi 20 protsenti. Samas börsiletulek on ettevõtte väärtust suures plaanis siiski jõudsalt kasvatanud – kolme börsil oldud aastaga on firma väärtus kasvanud üle 300 protsendi. Hetkel on aktsia hind 40,03 USA dollarit.