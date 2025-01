Pangaaktsiad alustasid Tallinna börsil päeva hoogsalt

Äripäeva väljamõeldud tegelane investor Toomas andis sisse tehingukorralduse LHV aktsia ostmiseks. LHV juht Madis Toomsalu jutust paneeldiskussioonis jäi kõlama, et tulge maa peale, pank on hea ja LHV aktsia on suhtarvudelt väga odav. Investor ja LHV nõukogu liige Raivo Hein ütles esinedes, et te kahetsete mõne aja pärast, kuna ei ostnud LHV aktsiat.