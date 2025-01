Eften United Property Fundile lõi see head võimalused vabade vahendite investeerimiseks. Augustis lisandus fondi portfelli UNA kaubanduspark Vilniuses ning detsembris Balti eelmise aasta suurima ärikinnisvara tehinguna Kristiine kaubanduskeskus Tallinnas. Sellega said fondi vabad vahendid 2024. aasta lõpuks investeeritud ning eelolev aasta on esimene, kus fondi finantstulemused baseeruvad täies ulatuses kinnisvarasse investeeritud portfellil. Lisaks on käesoleva aasta lõpuks või 2026. aasta alguseks oodata fondi arendusinvesteeringu Uus-Järveküla elurajooni lõplikku valmimist.