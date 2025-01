Millistes riikides kulutasid eestlased jõulude ajal kõige rohkem raha?

«Oma varasemale statistikale tuginedes näeme, et Prantsusmaa ja Hispaania mõlemad on eestlaste seas püsivalt populaarsed sihtkohad: mõnel aastal on üks populaarsem kui teine, ent mõlemad püsivad enamasti TOP 5 sihtriikide seas. Soome on paljudele eestlastele aga hea suusapuhkuse paik, sest on lähemal kui teised populaarsed suusakuurortid näiteks Austrias, Slovakkias või Itaalias,» selgitas sihtkohtade valikut Citadele Balti jaepanganduse juht ja juhatuse liige Edward Rebane.