Poola valmistub tõsiselt sõjaks – kaitsekulud kasvavad 5 protsendini SKTst

Poola asepeaminister ja riigikaitseminister Władysław Kosiniak-Kamysz toonitas, et Poola eraldab praegu kaitsekulutusteks rohkem kui ükski teine NATO riik. Sellel aastal ulatuvad need peaaegu 5 protsendini SKTst. Ta lisas, et Poola rõhutab igal võimalusel, et kaitsekulutused 2 protsendi tasemel SKTst on praeguses julgeolekuolukorras ilmselgelt ebapiisavad. Ta märkis, et selles kontekstis on ka NATO peasekretär juba rääkinud kaitsekulutuste kasvatamisest 3–4 protsendini ning USA presidendiks valitud Donald Trump 5 protsendini.