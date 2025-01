Lõviosa Eesti inimestest soovib põhimaanteede neljarajaliseks välja ehitamist. Nii vastas Taristuehituse Liidu tellimusel läbiviidud uuringus 34 protsenti, et seda tuleks teha esimesel võimalusel ja 46 protsenti, et seda tuleks teha, aga mitte teiste oluliste valdkondade arvelt. Neid, kes arvavad, et põhimaanteid ei peaks kindlasti ehitama neljarajalisteks, on vaid 2 protsenti.