Lidl pärjati kolmandat aastat järjest maineka rahvusvahelise tiitliga kui parim tööandja

«Auhind on väärtuslik tunnustus meie tööle ja näitab, et asetame inimesed kõiges esikohale. Oleme uhked saavutatu üle ning pühendume jätkuvalt töökeskkonna loomisele, kus igaüks saab endast parima anda,» ütles Lidl Eesti juhatuse liige ja personaliosakonna juht Liina Kippasto, lisades, et Lidli panus positiivse töökeskkonna kujundamisse on end igati ära tasunud. Top Employer tunnustuse pälvivad ettevõtted, kes seavad oma töötajad äritegevuse keskmesse, pakkudes neile erilist ja toetavat töökeskkonda.