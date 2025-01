LUUBI ALL Laupäeva hommikul kell 9. Kui vaja, seisab püssimees iga elektrimasti all

Desünkroniseerimise ehk Venemaast lahti ühendamise pärast pole vaja osta küünlaid, gaasipliiti ega generaatorit. Küll aga võiks need majapidamises olla teistel põhjustel. Elekter võib ära minna suurte tormide pärast, kliima soojeneb ja sajud lähevad aina hullemaks. Teine oht on rohelised mehikesed ehk peenemas keeles hübriidsõda. Me ei tea, mis on järgmine sihtmärk ning elektrivõrgu kaudu on kõige lihtsam Eestit haavata. «Suure tõenäosusega läheb generaatorit vaja lumetormiga. Kas sünkroniseerime või mitte, selleks ei ole genekat vaja, ikka siis, kui kohalik elektriliin on katki,» ütles Eesti põhivõrgu Eleringi juht Kalle Kilk.

Teine tähtis nõuanne või isegi palve veebruari teisel nädalavahetusel on, et kõik majapidamised tarvitaks elektrit nii, nagu tavaliselt. Kõige hullem on see, kui hirmu pärast elektriseadmed võrgust lahti ühendatakse. «Mida normaalsemalt ja ette ennustatavamalt inimesed ja ettevõtted käituvad, seda lihtsam on elektrivõrku juhtida,» kinnitas Kilk. «Elektrivõrgu juhtimine käib prognoosi järgi. Ennustame, kui palju on tarbimist, et samal ajal oleks nii palju ka tootmist.»