Balti Logistika personalijuht: see on sektor, mis on pidevas muutumises

Logistikasektoris on mitmeid olulisi trende, millest praegu on ehk kõige aktuaalsemad kliendikesksus ja personaalsete lahenduste pakkumine. «Kui sektori trendidest rääkida, siis on hästi oluline selline kliendikesksus ja just kliendile sobivate lahenduste leidmine,» ütleb Falten. See tähendab, et ettevõtted peavad olema paindlikud ja leidma igale kliendile sobivaima lahenduse.