Automüüja: tänavusi automüügiprognoose ei tasu liiga pessimistlikult hinnata

Samuti mõjutavad turgu uued Euroopa Liidu regulatsioonid, mille eesmärk on muuta sõidukid keskkonnasäästlikumaks ja vähendada transpordisektori heitkoguseid. Uute regulatsioonide kohaselt peavad autotootjad vähendama sõidukite ja kaubikute CO2 heidet järk-järgult ning alates 2035. aastast peavad kõik uued müüdavad sõidukid olema heitevabad. Regulatsioonidega nügitakse autotootjaid tootma aina vähesema heitkogusega autosid ehk elektri- ja hübriidsõidukeid. See omakorda nügib tarbijaid vaatama aina väiksema süsinikuheitega autode suunas. Julgen väita, et just regulatsioonid aitavad meil vähendada transpordi negatiivset keskkonnamõju, mitte selleks loodud automaks.

Tarbija vaatest on 2025. aastal kõige segasemas olukorras kasutatud autode omanikud, sest üheaegselt on turul kõrvuti kasutatud autod, millel on registreerimismaks juba tasutud, ja need, millelt ei ole. See kõik teeb keerulisemaks olemasoleva auto realiseerimise ja uue soetamise, millega tarbijal tuleb paratamatult samuti harjuda.