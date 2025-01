Lõppenud aasta tõi kindlustuses kaasa mitu olulist muutust

«Oluline aspekt on, et liikluskindlustus laieneb ka juhtumitele, kus sõiduk seisab, näiteks akust alguse saanud tulekahjule,» märkis Raitviir. Kuna muudatused jõustusid aasta lõpus ning paljud uue seadusega hõlmatud sõidukid on talvekorterisse pandud, on mõju turule oodata eelkõige alanud aastal. «Siiski on juba selge, et see muudatus laiendab kindlustusturu haaret ja suurendab teadlikkust kindlustusvajadusest,» lisas ta.