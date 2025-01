Ka pankurid nutavad… AI viib suurpankadest tuhandeid töökohti

Bloomberg Intelligence'i vanemanalüütiku Tomasz Noetzeli sõnul on eriti ohustatud rutiinsete ja korduvate ülesannetega seotud ametikohad. Samal ajal tõdeb Noetzel, et AI ei asenda töökohti täielikult, vaid viib tööjõu struktuuri olulise muutumiseni. Uuringu kohaselt prognoosib ligi veerand vastanutest, et tööjõu vähenemine ulatub 5–10 protsendi tasemele.

Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. ja Goldman Sachs Group Inc. kuuluvad nende hulka, kes on uuringus osalenud. Pankade maksueelne kasum võib 2027. aastaks kasvada 12–17 protsenti, kuna tehisintellekt suurendab tootlikkust. See võib tuua sektorile kuni 180 miljardi dollari suuruse lisakasumi.