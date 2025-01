SUUR MUUTUS Swedbanki internetipangas saab nüüd esitada pikaajalisi võlakirjaordereid

Eesti võlakirjaturg on viimastel aastatel jõudsalt arenenud ning pakkunud kohalikele investoritele uusi võimalusi oma portfellide mitmekesistamiseks. Tänu pankade, ettevõtete ja riigi emiteeritud võlakirjadele on see investeerimisvõimalus muutunud kättesaadavamaks ning leidnud kindla koha Eesti investorite hulgas.