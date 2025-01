Üldine soovitus turvatunde kasvatamiseks on luua meelerahufond, millest saab vajadusel katta oma kulud vähemalt kolme kuu ulatuses. «Rahaline puhver on oluline, et suurendada valmisolekut ootamatute väljaminekute katmiseks – olgu põhjuseks näiteks tervisekulud, koduremont või töökaotus. Meelerahufond aitab keerulises olukorras vähemalt lühiajaliselt säilitada harjumuspärase elukorralduse,» sõnas Pikkel. Ometi selgus uuringust, et kolm kuud või rohkem suudaks tänaseks kogutud säästudega hakkama saada üksnes 30 protsenti Eesti tööealistest. Veel 2022. aastal oli vastav näitaja 48 protsenti. Eriti teravalt torkab silma vanusegrupp 35–49, kuhu kuuluvatest inimestest ainult 24 protsenti omab sääste enam kui kolme kuu jagu. Ühtlasi selgus uuringust, et 25–34-aastaste puhul on vastav näitaja 29 ja üle 50-aastaste vanuserühmas 37 protsenti.