Naftagigant loobub taastuvenergiast ja tuhandetest töötajatest

BP (British Petroleum) on teatanud plaanist vähendada oma ülemaailmset tööjõudu umbes 7700 ametikoha võrra, sealhulgas 4700 töötajat ja 3000 lepingulist positsiooni. See kärbe moodustab üle 5 protsendi BP kogu tööjõust, mis on umbes 90 000 inimest.