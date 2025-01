«Meil on hea meel teatada olulisest sammust Eesti raadiomaastiku arengus, mis annab eelduse uutele levivõimalustele juba lähitulevikus. Kui 2022. aasta novembris töötasime välja digiraadio testimise põhimõtted, oli selle tõukeks kasvav turuhuvi DAB+ tehnoloogia testimise vastu. Aasta hiljem oli meie eesmärgiks luua digitaalraadio arenguks vajalikud tehnilised eeldused, et turuosalised saaksid uut tehnoloogiat testida ning viimase paari aasta jooksul on seda aktiivselt tehtud – võimalusest haarasid kinni ka mitmed raadioprogrammid, mis FM sagedustel ei levi. Nüüd ongi kätte jõudnud etapp, kus järgmise sammuna anname välja sagedusload üleriigilise digitaalse ringhäälinguvõrgu teenuse osutamiseks,» ütles TTJA sagedushalduse talituse juhataja Erko Kulu.