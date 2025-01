«Tulemus on väga hea, kui arvestada, et MS Finlandia, meie suure mahu andja, oli eelmise aasta alguses pea viis nädalat liinilt maas, korralises hoolduses,» kommenteeris Eckerö Line’i turundus- ja müügijuht Peep Siinmaa Postimehele. Osaliselt võivad Eckerö head tulemused olla tingitud asjaolust, et ettevõtte laevad seilavad vaid Eesti-Soome liinidel (Tallinn-Helsingi ja Muuga-Vuosaari).