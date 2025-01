PRIA juht: toetusi poleks vajagi, kui euronõuded üle vaadata

Kontrollide vähendamise taga on asjaolu, et mingid asjad tehakse ära näiteks droonide abil, teiste asjade puhul peab talunik PRIA süsteemi põllust pildi tegema, et kontroll kohale ei tuleks. Aastas jagab PRIA ca 340 miljonit eurot välja. Päris ilma kontrollideta ei saa, sest Noormaa sõnul on sedaviisi kolme aastaga hoitud ära 25 miljoni euro suurune kahju.

Teine asi, mis ära tehtud sai, oli kirjavahetuse lihtsustamine. Kõlab veidralt, et sellisest asjast üldse rääkima peab, aga Noormaa nentis, et kui ikka sektorist öeldi, et elupõlised talunikud ei saa aru, mida PRIA neist tahab, sest kirjad on keerulised ja bürokraatlikud, siis tuli asja muuta. «Oli vaja sisse tuua eestikeelseid lauseid,» ütles Noormaa.

«See on minu visioon, et mida vähem kontakte on taotlejatega, seda parem on teenus,» ütleb Noormaa ning kiidab PRIA äppi.