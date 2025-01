Mõlemad angaarid, mis mahutavad ühe Airbus A220-300 lennuki, on spetsiaalselt projekteeritud ja ehitatud tipptasemel hooldustingimuste pakkumiseks ja lennufirma kasvava lennukipargi arengu toetamiseks.

Kaks lennukiangaari, mille kogupindala on 3800 ruutmeetrit, on projekteeritud lihtsasti lahtivõetavaks ja vajadusel teisaldatavaks, pakkudes Air Balticu praktilist lahendust oma tegevuse laienemise toetamiseks. Mõlemad angaarid on projekteeritud spetsiaalselt põhjamaistes tingimustes töötamiseks, tagades usaldusväärse töökindluse kogu aasta vältel.