Joel Volkov: räägime reklaami kvaliteedist

Hiljuti läks Tallinna Linnavalitsuses lambike põlema ja linnaruumi korraldajad teatasid, et tänavapildist peavad taanduma välireklaamid. Vilkuvad ekraanid väidetavalt segavat autojuhte. Välimeediafirmadele tuli see kui välk selgest taevast – aastakümneid linnaga koostöös arendatud võrgustikud peavad kaduma? Ma pole õppinud liikluskorraldust ega ka meditsiini, et midagi arvata linnaametnike väidete kohta. Küll aga tean midagi reklaamist ja arhitektuurist – esimest tänu oma tööle ja teist tänu koolis õpitule.

Tallinn on viimastel aastakümnetel palju muutunud. Muutunud on tõmbekeskused, väga palju on ehitatud uusi hooneid ja uuendatud trasse ning rattateid. On tehtud häid ja halbu otsuseid, aga üks otsus tundub olevat krooniliselt tegemata jäänud – kuidas käsitleda kõigile metropolidele omast reklaamikihti, mis pea igat linna maailmas saadab.