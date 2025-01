Varem tabelist puudunud korruptsioon oli sel korral tõusuteel olevate majanduse arengut takistavate tegurite seas teisel kohal. «Korruptsiooni esiletõus üllatas,» tõdes konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp. «Õnneks pole see veel suure raskusastmega probleem, aga väärib tähelepanu kui majandusarengut takistava teguri esiletõus. Ei soovi, et see kasv jätkuks. See kuulub kokku juriidiliste ja administratiivsete takistustega äritegevusele.»