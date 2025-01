Hüvitised ootel: Nordica töötajad ootavad pankrotiotsust

Koondamisel makstakse kõigile tähtajatu lepinguga töötajatele hüvitist ühe kuu keskmise töötasu ulatuses, lisaks on õigus saada hüvitist töötukassast neil, kes on töötanud samas kohas vähemalt viis aastat. Nordicaga seotud ettevõtetest koondatud 272 inimesest on kindlustushüvitist saanud 89 töötajat.