Uus ajastu logistikas: DPD suurinvesteering paneb pakke sorteerima 70 robotit

DPD Eesti tegevjuhi Remo Kirsi sõnul on tegemist tulevikutehnoloogiaga, mis on ühtviisi kuluefektiivne kui ka traditsioonilistest lahendustest kiirema tasuvusajaga. «Robotlahenduse suurimaks eeliseks on pakkide läbilaskevõime märkimisväärne paranemine. See võimaldab meil teenindada suuremaid mahte ning olla senise sorteerimisprotsessiga võrreldes veelgi kiirem ja täpsem,» ütles Kirss.