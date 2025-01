Valitsus kaalub riigi sõjatööstuse asutamist

Kui suur võiks olla riigi investeering, pole teada. Kaitseministeeriumi pressiesindaja Andra Nõlvak ütles, et ministeerium kommenteerib riigi sõjatööstuse asutamise ettepanekut siis, kui valitsuse majanduskabinet on toimunud.

«Ma ei tea, kas peaminister pani selle päevakorda, ma olen kaks päeva Hollandis olnud, aga kui pani, siis arutame, kas riigil võiks olla huvi lõhkeaine tootmise vastu, see on selle ettevõtmise mõte,» ütles kaitseminister Hanno Pevkur (RE). «Laskemoonatehase teeb ikka erasektor,» lisas Pevkur.

Lõhkeainetehas on kordades kallim ja keerulisem kui padrunivabrik või miinitehas. See tähendab keemiatööstuse rajamist, on kallis ja keeruline ning keskkonda saastav. Aga teisalt on lõhkeaine kogu relvatootmise algkomponent.