Aktsiaturg rõõmustab: USA tööstatistika büroo avaldas head tulemused

USA tööstatistika büroo (U.S. Bureau of Labor Statistics) teatas, et detsembri 2024 tarbijahinnaindeks kasvas hooajaliselt korrigeeritud andmetel 0,4 %, võrreldes novembri 0,3 protsendiga. Viimase 12 kuu jooksul tõusis kõikide kaupade indeks hooajaliselt korrigeerimata andmetel 2,9% peamiselt energiahinna tõusu tõttu. Novembri näitaja oli 2,7 protsenti.