«Meil on hea meel jagada, et Eesti meeskonda hakkab juhtima selline professionaal, kellel on pikaajaline kogemus kindlustuse, äri- ja tootearenduse ning meeskonna juhtimise vallas,» märkis Balcia juhatuse liige Janis Lucaus. Dace Azace peamised eesmärgid on viia digiteadlikule Eesti turule uusi innovaatilisi lahendusi, mitmekesistada müügikanaleid, parandada kliendirahulolu ning tugevdada kohalikku meeskonda.