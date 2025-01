Kiilasjää hoogustas libedusvastaste toodete müüki

Ta lisas, et selle nädala kohta on veel vara järeldusi teha, kuid õue vaadates ning viimaste päevade müüginumbrite põhjal hinnates on taas oodata müügikoguste märgatavat kasvu. «Ohtralt on Prismast ostetud ka libisemisvastaseid taldasid, mille müügidünaamika on sarnane kui jäänaelikutel. Siiski on jäänaelikud pea kaks korda populaarsemad.»