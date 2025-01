Taristuminister saatis kooskõlastamisele pakendite ja toidujäätmete teket vähendava toetuse tingimused ning avatud on ka jäätmete ringlussevõtu tehnoloogiate arendamise taotlusvoor.

«Jäätmereformi tulemusel kasvab oluliselt selliste jäätmete hulk, mida on võimalik uuteks materjalideks ja toodeteks ümber töödelda. See annab ettevõtetele võimaluse planeerida uusi investeeringuid, mis aitavad hoida meie keskkonda, ergutavad majandust ja toovad Eestisse uusi töökohti. Jäätmereformi eelnõu saab küll veel viimaseid lihve, kuid avame juba järjest toetusmeetmed, et aeganõudvate investeeringutega saaks kiiremini pihta hakata,» lausus taristuminister Vladimir Svet.