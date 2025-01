Tuntud ettevõtja arendab Jägala jõe äärde suure elurajooni

Pärnametsa sõnul tuleb Jõelähtmele Ruu külla kokku 65 kodu, millest 40 on eramud ja 25 eluruumi ridaelamutes. «Jõelähtme residentsid» arendus rajatakse kahes etapis, millest esimeses on lõpukorral teede ja tehnovõrkude väljaehitamine ning teise etapi teede ja tehnovõrkude projekteerimine on peagi lõppemas. Uude arenduspiirkonda pakutakse nii 2000-ruutmeetriseid valmiskrunte kui võtmed-kätte-kodusid,» lisas Pärnamets.

«Jõelähtme residentsid asuvad metsaga ümbritsetud looduslikus keskkonnas, kus elamukruntide arv on selgelt piiratud. Arenduse lähedale jääb Jägala jõgi koos Jägala joaga ning arendusala ise asub riigile ja RMK-le kuuluvate metsamassiivide vahel. Jägala juga on lühikese jalutuskäigu kaugusel, Punakivi randa jõuab mõneminutilise autosõiduga ning Tallinna kesklinna vähem kui poole tunniga,» ütles Pärnamets ja lisas, et läheduses on ka erinevad hobuse- ja ratsutamiskeskused, Jõelähtme golf ja Neeme küla.