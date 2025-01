Igor Habal: vabade üürikorterite arv kahaneb, kuid hinnad suurt ei tõuse

Habali sõnul on viimased aastad üürikorteritesse investeerinud väikeinvestorid aru saanud, et üks-kaks korterit finantsvabadust ei too, vaid pigem on tegemist ikkagi tööga. «Üüriäri pole passiivne tulu, vaid igakuine haldamine. Suures plaanis on üürikorterisse investeerimise kõige kasumlikum osa vara väärtuse kasv ajas. Olukorras, kus müügihinnad on põhjast taas tõusmas ning üüritasud ei suuda kaasa minna, jäävad tootlused ka sel aastal madalaks ning investorite huvi varade soetamise vastu leigeks,» ütles Habal.