Ekspert selgitab, mida tuleks teada moodul- ja elementmajadest

Turuolukord püsib praegu stabiilne ning hinnad on jätkuvalt kõrged, mistõttu on eestlaste huvi suurenenud pigem maja ehitamise kui ostmise vastu. «Euribor on küll viimasel ajal hoogsamalt langenud, kuid see on jätkuvalt tasemel mis mõjutab potentsiaalseid kinnisvaraostjaid ja ehitajaid. Kuna ka korterid on võrdlemisi kallid, mõtisklevad paljud oma maalapi peale ise maja ehitamisest. Maja nullist üles ehitamise asemel nähakse potentsiaali element- ja moodulmajades, mida tellitakse järjest rohkem just aastaringseks koduks.»