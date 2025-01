Meta valmistub «intensiivseks aastaks» ja koondab madala tootlikkusega töötajad

Ettevõtte juht Mark Zuckerberg andis teada, et 2025. aasta kujuneb «intensiivseks aastaks». Ta rõhutas sisekeskkonnas jagatud memos, et Meta eesmärk on edaspidi kiiremalt liikuda edasi töötajatega, kes ei vasta ootustele. Zuckerberg kirjutas: «Olen otsustanud tõsta jõudluse juhtimise standardeid ja eemaldada madala tootlikkusega töötajad kiiremini.»