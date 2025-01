Tuumajaama ehitajad lubavad ulmeliselt madalat hinda

Keeruline sõnapaar tähendab viimaseid uuringuid enne ehitusloa taotluse esitamist. Praegu on enam kui tosinast kaalumisel olnud asukohast sõelale jäänud kaks: Lääne-Virumaal Kunda lähistel ja Ida-Virumaal Aa külas. Riiklik eriplaneering teebki valiku, kuhu ja kuidas ehitada kaks umbes 300 MW reaktorit.

Tuumajaama ehituse ettevalmistustöö ja ehitus ise võtab veel aastaid. Fermi Energia usub, et esimesest reaktorist võiks tulla voolu enam kui kümne aasta pärast, 2035. aasta teisel poolel. Seda juhul, kui kõik läheb ideaalselt. Nii suurte projektide puhul on aga tegelikkus, et nii planeerimine, projekteerimine kui ka ehitus võtab märksa rohkem aega. 15 aastat, võibolla 20 aastat.