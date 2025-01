«Autod ei ole täna ainult ratastega teras, need on arvutid,» ütles kaubandusminister Gina Raimondo reegli kohta, mis mõjutab ka Vene tehnoloogiat. «See on sihitud meede tagamaks, et me hoiame (Hiinast) ja Venemaalt pärit tehnoloogiad eemal Ameerika teedest.»

«See on tõesti oluline, sest me ei taha, et teedel vuraks kaks miljonit Hiina autot ja alles siis me saame aru, et see on varitsev oht,» ütles Raimondo usutluses Reutersile, viidates riikliku julgeoleku muredele.