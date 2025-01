MAAKLER SELGITAB Esimene kinnisvaraost – kuidas teha teadlikke valikuid ja vältida vigu?

Esimese kodu soetamine on üks elu tähtsamaid finantsotsuseid, mis nõuab nii emotsionaalset kui ka praktilist kaalutlusvõimet. Lisaks kodu soetamisele määrab see otsus ka eluviisi, elukvaliteedi ja tulevikuplaanide suuna. Et teha teadlik valik, tuleb kaaluda mitte ainult praeguseid vajadusi, vaid vaadata ka pikaajalisi eesmärke ja kaaluda võimalikke riske.