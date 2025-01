Seminaril «Kust see odav elekter tuleb?» otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas langetada elektri hinda Eestis määral, et see muutuks naabritega võrreldes konkurentsivõimeliseks ning kas imporditavat fossiilset kütust kasutaval gaasijaamal on üldse Eestis tulevikku. Veel arutatakse, milliseid samme tuleb astuda, et Eesti energiajulgeolek ja varustuskindlus oleksid mõistlikul viisil tagatud ning kas odavat baasenergiat andvale tuumajaamale on Eestis üldse alternatiive.